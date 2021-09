Quase 4 em cada 5 restaurantes procuraram empréstimo na pandemia e metade não conseguiu, diz Abrasel

Entre eles, estabelecimentos clássicos da cena gastronômica paulistana, como o francês Marcel, que anunciou o fim de suas atividades no meio do ano passado -o restaurante existia desde 1955.

A pesquisa foi feita no mês de junho com 875 estabelecimentos de todo o Brasil.

Dos que procuraram empréstimo, apenas 50% conseguiram. O principal motivo para as recusas foram eventuais restrições ao nome da empresa (39,3%) ou ao nome do proprietário/sócio (23,2%).

