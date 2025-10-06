   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Proposta de reforma administrativa divide parlamentares e pode enfrentar obstáculos políticos

Por Folha de São Paulo

06/10/2025 7h00 — em
Economia



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Integrantes do governo e deputados que participaram do grupo de trabalho sobre a reforma administrativa afirmam que a proposta apresentada pelo deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) na quinta-feira (2) traz medidas impopulares e com baixa probabilidade de avançar neste ano.

A avaliação é compartilhada nos bastidores mesmo após o parlamentar, coordenador do grupo de trabalho da reforma administrativa, ter adotado sugestões do governo federal e cedido em temas a pedido do Ministério da Gestão. Há relatos de ceticismo mesmo com o interesse na matéria manifestado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Parlamentares que estiveram na maior parte das audiências públicas do grupo, das quais participaram também sindicatos, especialistas e entidades do terceiro setor, optaram por ficar de fora da autoria da PEC (proposta de emenda à Constituição).

Fora o coordenador, o grupo de trabalho contou com 17 integrantes de diferentes partidos, mas apenas cinco assinam o texto: Zé Trovão (PL-SC), Fausto Santos Jr. (União Brasil-AM), Marcel van Hattem (Novo-RS), Neto Carletto (Avante-BA) e Júlio Lopes (PP-RJ).

Parte dos deputados que ficaram de fora da autoria prepara um texto de posicionamento para apontar divergências em relação ao que foi apresentado pelo coordenador. Embora tenham participado do grupo, esses parlamentares só tiveram acesso ao texto na íntegra após a divulgação pública. Eles defendem que, em vez de ir direto ao plenário, o texto deveria ser debatido em uma comissão especial.

Para Pedro Paulo, seria inevitável que surgissem divergências no âmbito do grupo, cujos integrantes têm perspectivas distintas sobre o serviço público. Ele afirma que, no entanto, acatou sugestões de todos os parlamentares ao elaborar o texto apresentado nesta semana.

"Estive em todas as bancadas, estarei de novo em todas elas. Uma vez apresentada a proposta, ela vai recebendo contribuições. Não há pretensão parlamentar de achar que o texto é perfeito. Tem que sofrer alteração, melhorias nesse debate, que não se encerra só no fechamento do grupo de trabalho."

A resistência se dá devido a temas sensíveis, como nas políticas fiscais para municípios. O texto cria um teto de gastos para o Legislativo e o Judiciário de estados e municípios, além de limitações para o número de secretarias no caso das cidades em que o custo da administração pública é superior à receita líquida corrente.

A proposta estabelece ainda uma revisão de gastos a partir de avaliações e auditorias de políticas públicas, para que as despesas possam ser realocadas, se for necessário.

Em entrevista à Folha em agosto, a ministra Esther Dweck (Gestão e Inovação) já havia manifestado preocupação com a aplicação das mudanças apresentadas por Pedro Paulo. Entre elas, a redução de 50% dos salários iniciais das carreiras e a criação de uma tabela salarial única para os servidores públicos, que estão presentes no texto. Na ocasião, Dweck afirmou que as propostas eram boas, mas difíceis de serem implementadas.

Para o coordenador do grupo, as mudanças não representam um desafio para estados e municípios, que já estão sujeitos à lei de responsabilidade fiscal.

"A medida de disciplinamento da despesa é uma regra igual à do Poder federal. Nós estamos submetidos a essa regra, é só implementar. Não tem dificuldade nenhuma. Os municípios, os estados, eles têm uma série de regras, segundo a lei de responsabilidade fiscal e segundo a Constituição."

Pedro Paulo, no entanto, atendeu a parte das preocupações do governo e de parlamentares da base. O estatutário temporário, que permitiria a contratação de servidores sem vínculo permanente por até dez anos, foi retirado do texto, por exemplo.

Além do governo, a articulação de sindicatos também pode pressionar a tramitação do projeto. O texto limita penduricalhos, como as licenças-prêmio e verbas indenizatórias, além de pôr fim a benefícios que são tidos como privilégios, como as férias de 60 dias e a aposentadoria compulsória como punição para magistrados.

Segundo um parlamentar membro do grupo de trabalho, a tendência é que a restrição aos privilégios seja desidratada com o avanço da tramitação. Mesmo o centrão pode não ter interesse em defender essas medidas, sobretudo contra categorias com maior capacidade de articulação, como juízes e desembargadores, às vésperas das eleições.

O texto traz, entre outras iniciativas, uma limitação para honorários de sucumbência, concedidos a advogados públicos. A gestão dos honorários fica sendo de responsabilidade da própria administração pública. Hoje, a entidade que faz a gestão da verba é o CCHA (Conselho Curador dos Honorários Advocatícios), uma instituição privada.

A PEC também sugere que essa verba ficará sujeita ao teto constitucional e estará condicionada ao desempenho do servidor. Para Valéria Gomes, presidente do Sinprofaz (Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional), a vinculação do pagamento à produtividade desconsidera a estrutura institucional da carreira.

"Avaliar isoladamente a contribuição de um único profissional em um processo complexo equivale a atribuir o funcionamento de uma máquina a um único parafuso. Uma abordagem que, além de ingênua, levará à ineficiência do conjunto e à fuga dos talentos mais qualificados", afirma.

Para Rudinei Marques, presidente do Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado), o texto apresenta uma quebra do pacto federativo, ao levar à Constituição obrigações da gestão estadual e municipal. Para ele, a proposta tem poucas chances de avançar.

"Será difícil entrar em consenso. [O texto] entra em questões só para criar confusão, como o caso de querer regulamentar o número de secretarias de municípios, salário de vereador e prefeito. São confusões desnecessárias."

A Associação dos Magistrados Brasileiros afirma, em nota, que medidas interferindo na organização do Judiciário devem partir do próprio Poder. Para a entidade, as medidas visam enfraquecer carreiras de Estado.

VEJA PRINCIPAIS MUDANÇAS DA REFORMA ADMINISTRATIVA

Gestão de pessoas

- Progressão na carreira não pode ser apenas por tempo de serviço e levará pelo menos 20 anos para que servidor chegue ao topo

- União, estados e municípios deverão implementar tabela salarial única

- Até 5% do total de cargos providos pela gestão pública poderão ser de comissionados, cifra que sobe para 10% no caso de cidades pequenas

- Ao menos metade dos cargos comissionados deverá ser preenchida por servidores efetivos

- Servidores ficam sujeitos a avaliação de desempenho; os que tiverem bom resultado poderão ganhar bônus anual de até quatro salários

- Temporários podem ser contratados em caso de excepcional interesse público por até cinco anos

- Servidores não terão direito a licença-prêmio, adicional por férias não usufruídas e verbas indenizatórias não previstas em lei nacional

- Fim da aposentadoria compulsória e férias com mais de 30 dias

- Advogados públicos podem receber honorários de sucumbência; gestão de honorários deve ser feita pela administração pública

- Retribuição líquida anual de delegatários de cartório tem limite máximo de treze vezes o teto

Bastidores da Política - Caso Metanol: Governo incapaz de garantir segurança sanitária aos cidadãos Bastidores da Política
Caso Metanol: Governo incapaz de garantir segurança sanitária aos cidadãos

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


06/10/2025

Impactos na economia das intoxicações por metanol,mais um ano, mais um CNU, e outros destaques do mercado

06/10/2025

Candidatos do CNU deverão fazer três confirmações para disputar cadastro de reserva

06/10/2025

STF debate pejotização em audiência pública nesta segunda-feira (6)

05/10/2025

EUA sob Trump desaceleram, e 'caça' a imigrantes distorce taxa de desemprego

05/10/2025

As dicas de segurança de um ex-agente do Serviço Secreto dos EUA

05/10/2025

Como Ambipar foi de 800% de valorização acionária à beira da recuperação judicial

Foto: Divulgação

05/10/2025

CNU 2025 tem 42,8% de abstenção, menos do que na edição de 2024

05/10/2025

Provas do CNU 2025 valorizaram interpretação e menos decoreba, dizem especialistas

05/10/2025

Gabarito oficial do CNU sai nesta segunda (6) às 10h

05/10/2025

CNU 2025 tem 42,8% de abstenções, menor que do que a edição de 2024

05/10/2025

CNU busca servidor com capacidade de análise crítica e atento a questões sociais, dizem professores

05/10/2025

Sabesp compra controle da Emae por R$ 1,13 bilhão

05/10/2025

BNDES aprova R$ 1,3 bi em crédito para modernização da indústria

05/10/2025

Congresso avança com projeto para minerais críticos que prevê nova estatal

05/10/2025

Segunda edição do CNU, maior concurso do país, ocorre neste domingo, com reforço na segurança

04/10/2025

Ministério da Justiça vai coordenar segurança do Concurso Nacional Unificado

04/10/2025

Cartão de confirmação de inscrição do CNU foi alterado; veja orientações

04/10/2025

Morre Sérgio Amado, ícone da publicidade no Brasil, aos 77

04/10/2025

Governo põe lei anti-Magnitsky em banho-maria em meio a negociações entre Lula e Trump

04/10/2025

Morre publicitário Sérgio Amado, aos 77 anos

04/10/2025

Brasil tem muito níquel, mas grandes mineradoras focam aço em vez de baterias

04/10/2025

Venda de bebidas alcoólicas recua após casos de intoxicação por metanol, diz pesquisa

04/10/2025

Chefe do Instagram diz que não escuta nossas conversas

04/10/2025

Veja o que pode e o que não pode levar na prova do CNU 2025 deste domingo

04/10/2025

Saiba como escolher o melhor brinquedo para o Dia das Crianças

04/10/2025

Petrobras vende gasolina com valor mais alto do que o mercado internacional

04/10/2025

Medo da falência assombra fundador da Nvidia e ajuda a explicar sucesso da empresa mais valiosa do mundo

04/10/2025

Atas do conselho da Previdência já registravam irregularidades no consignado há 20 anos

04/10/2025

Proposta do IR aprovada na Câmara blinda renda do agro contra imposto mínimo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!