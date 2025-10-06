Candidatos do CNU deverão fazer três confirmações para disputar cadastro de reserva





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos do CNU (Concurso Nacional Unificado) 2025 deverão realizar três confirmações obrigatórias para poder entrar no cadastro de reserva. O procedimento deverá ser feito após a divulgação preliminar dos resultados da seleção, prevista para 20 de fevereiro de 2026. Quem não manifestar interesse será eliminado do concurso, inclusive da possibilidade de contratação temporária.

Embora as datas das confirmações já estivessem previstas no edital inicial, a última retificação, publicada na última segunda-feira (29), definiu que elas ocorrerão ao final da fase 4 (procedimentos para vagas reservadas) da primeira etapa.

A lista final de classificados será divulgada em 16 de março de 2026 e incluirá tanto os aprovados quanto os nomes do cadastro de reserva. Nessa mesma data, terão início as convocações para nomeação e, quando for o caso, para os procedimentos de investigação social e funcional, defesa de memorial e prova oral, além do curso ou programa de formação.

Segundo o MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos), a confirmação de interesse permitirá que os processos de nomeação sejam mais rápidos e efetivos.

As provas objetivas do CNU foram aplicadas no domingo (5).

COMO FUNCIONA O CNU 2025?

A segunda edição do concurso conta com 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades.

Para esta edição, o edital prevê uma regra de equiparação de gênero. Quando houver desequilíbrio na proporção de mulheres classificadas na primeira fase, referente às provas objetivas, será garantido que ao menos 50% das vagas da segunda etapa, de provas discursivas, sejam preenchidas por candidatas. A medida vale sempre que houver mulheres não eliminadas.

Também são reservadas 25% das vagas para pessoas negras; 5% para pessoas com deficiência; 3% para indígenas e 2% para pessoas quilombolas.

VEJA O CALENDÁRIO DO CNU 2025

Evento - Data

Aplicação das provas objetivas - 5/10/2025

Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas - 6/10/2025

Prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados - 7 e 8/10/2025

Disponibilização da imagem do cartão de respostas - 12/11/2025

Divulgação das notas finais das provas objetivas e convocação para as pessoas candidatas para a realização da prova discursiva - 12/11/2025

Obtenção impressa do Cartão de Confirmação de Inscrição para realização da prova discursiva no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/cpnu2. - 1/12/2025

Aplicação da prova discursiva - 7/12/2025

Divulgação da nota preliminar da discursiva e disponibilização do espelho de correção. - 23/01/2026

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova discursiva - 26/01 e 27/01/2026

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e do resultado definitivo da prova discursiva. - 18/02/2026

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos e do resultado definitivo dos procedimentos para as pessoas candidatas negras, indígenas e quilombolas e para as pessoas com deficiência - 18/02/2026

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após a realização das fases 1 a 4 - 20/02/2026

1ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 20/02/2026

Período para a 1ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 21/02 a 23/02/2026

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 1ª confirmação de interesse - 27/02/2026

2ª convocação para confirmação de interesse das pessoas classificadas - 27/02/2026

Período para a 2ª confirmação de interesse das pessoas classificadas - 28/02 a 02/03/2026

Previsão de divulgação das listas com as classificações dos candidatos, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 2ª confirmação de interesse - 6/03/2026

3ª convocação para confirmação de interesse dos classificados - 6/03/2026

Período para a 3ª confirmação de interesse dos classificadas - 7/03 a 9/03/2026

Previsão de divulgação das listas com as classificações, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 3ª confirmação de interesse - 16/03/2026

Início das convocações para nomeação, e, quando couber, para o procedimento de investigação social e funcional, a realização da defesa de memorial e prova oral e o curso ou programa de formação - 16/03/2026

*As datas relacionadas ao processo de confirmação para fazer parte de cadastro de reserva estão em destaque