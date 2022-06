Produção industrial da China avança 0,7% na comparação anual de maio

A atividade econômica da China melhorou no mês passado, com Pequim afrouxando as medidas de controle por conta da covid-19 para apoiar o crescimento, segundo dados oficiais. A produção industrial subiu 0,7% em maio em relação ao ano anterior, melhorando ante a queda de 2,9% em abril e melhor do que a queda de 1% esperada por economistas consultados pelo

As vendas no varejo, um indicador importante do consumo chinês, caíram 6,7%, em comparação com a queda de 11,1% em abril, informou o Departamento Nacional de Estatísticas. A leitura foi melhor do que a queda de 6,9% esperada pelos economistas pesquisados.

O investimento em ativos fixos da China aumentou 6,2% no período de janeiro a maio, desacelerando em relação ao ritmo de 6,8% registrado nos primeiros quatro meses do ano, informou o departamento de estatísticas. Os economistas consultados esperavam que os investimentos aumentassem 6,1% nos primeiros cinco meses.

A taxa de desemprego urbano pesquisado da China caiu para 5,9% em maio, em comparação com uma alta de dois anos de 6,1% em abril.