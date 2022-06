Conselho do BCE terá reunião de emergência para discutir condições de mercado

Há expectativa de que os dirigentes do BCE tenham no centro de suas discussões os custos crescentes de empréstimos na Europa.

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou que terá uma reunião de emergência, nesta quarta-feira, 15, para "discutir as atuais condições no mercado". O encontro até então não previsto ocorrerá assim no mesmo dia que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deverá anunciar sua decisão de política monetária.

