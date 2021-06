Primeira fase do open banking tem 99,67% de aproveitamento de conexão entre instituições

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, afirmou nesta terça-feira (22) que a implementação da primeira fase do open banking tem, até agora, 99,67% de aproveitamento em chamadas de APIs, que são conjuntos de protocolos que permitem a um sistema se conectar com outro para consumir dados de maneira padronizada.

Por meio do open banking, que estará completamente disponível para o consumidor em dezembro, o BC determina o compartilhamento de dados financeiros entre instituições.

Esse processo, que só se dá com a expressa autorização do consumidor, facilita a busca por serviços e produtos em condições melhores, mais variados ou personalizados, em uma única plataforma.

O compartilhamento de dados se dá por meio das APIs. De acordo com o diretor, foram mais de 26 milhões de chamadas de sucesso (integração entre as instituições) dentro do sistema.

Na primeira fase, que foi implementada em fevereiro, ainda não ocorre compartilhamento de informações de clientes, apenas de dados das instituições sobre seus canais de atendimento e produtos e serviços mais comuns. É o caso de dados relacionados às contas de depósito à vista, poupança, agências, contas de pagamento pré-pagas e operações de crédito, por exemplo.

"Os players do mercado estão conhecendo como as instituições trabalham, como ofertam os produtos, a que custo e como é a distribuição. Essa é uma fase essencial, porque a partir desse conhecimento é que desenvolvem novos produtos e inovam em cima dos que já existem", destacou Damaso em evento virtual promovido pelo Ibrac (Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional).

O tempo médio de resposta das APIs é de 633 milissegundos e a disponibilidade média é de 72,09%.

A segunda fase está prevista para entrar em vigor em julho, quando os clientes poderão autorizar o compartilhamento de suas informações.

Já na terceira fase, esperada para o segundo semestre, será a vez dos dados de serviços de iniciação de transações de pagamento. Será também aberta a possibilidade de encaminhamento de propostas de operações de crédito.

O serviço de iniciação de pagamentos nada mais é do que uma empresa que autoriza uma transação entre duas instituições em nome do usuário, após autorização prévia. Essa companhia poderia ser responsável, por exemplo, por transferir mensalmente uma quantia da conta no banco para uma corretora de investimentos a mando de seu cliente.

Apenas na quarta e última fase, programada para dezembro, que ocorrerá o compartilhamento total de dados considerando as demais operações, como câmbio, investimentos, previdência e seguros.

Após a última etapa o BC passa a chamar o modelo de open finance, um formato mais ampliado que engloba outros produtos do sistema financeiro, como investimentos, seguros e previdência.