Previ, o bilionário fundo de pensão do BB, escolhe novo presidente

Na Previ, foi conselheiro fiscal entre 2012 e 2016. No Banco Votorantim, além de conselheiro fiscal, foi membro do Conselho Consultivo. Também foi membro da Comissão de Assuntos Contábeis de Instituições Financeiras da Febraban durante 10 anos.

Stieler entrou no Banco do Brasil na década de 1980 como menor aprendiz e fez carreira na instituição. Já foi assessor, gerente de núcleo e gerente de divisão na Diretoria de Contabilidade. Também foi gerente executivo na Diretoria de Contadoria e diretor de Controladoria.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O conselho deliberativo da Previ, o bilionário fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, aprovou nesta quarta-feira (9) a indicação do contador Daniel Stieler como seu novo presidente. Ele substituirá José Maurício Pereira Coelho, que deixa o comando do fundo nesta sexta-feira.

