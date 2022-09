Presidente da Eletrobras diz não acreditar em reestatização em caso de vitória de Lula

"Qualquer governo que venha a ser desenhado vai encontrar uma companhia completamente diferente. Uma companhia desalavancada, com a possibilidade de se colocar como uma das mais eficientes, exemplo de governança, capacidade para investir e atender o crescimento do Brasil", afirmou.

O presidente da Eletrobras defende que, em sua primeira passagem pela companhia, pegou uma empresa com grande dificuldade financeira e prejuízos bilionários. Agora, com as contas em dia e livre das amarras estatais, tem maior capacidade de investimento.

Outro foco é a migração para o Novo Mercado da B3, que melhora as condições de financiamento das empresas. O processo depende da unificação das duas classes de ações da companhia e a perspectiva é que seja concluído no primeiro semestre de 2023.

Ferreira Junior diz que a companhia deve direcionar sua estratégia de crescimento às áreas que hoje são o foco de sua atividade: geração de energia renovável e transmissão. Leilões do governo devem ser o principal caminho para o crescimento as participações devem ser majoritárias.

Para reduzir custos, um novo plano de demissão voluntária será lançado em novembro, com foco em empregados com idade para se aposentar. Nos últimos anos de estatal, também sob o comando de Ferreira Junior, a empresa reduziu seu quadro de funcionários de 26 mil para menos de 12 mil pessoas.

