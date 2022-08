Preço do leite sobe mais de 25% em julho

Do lado das quedas na comida, o maior recuo veio do tomate, de 23,68%. O subitem ainda acumula alta de 7,45% em 12 meses.

No grupo alimentação e bebidas, que acelerou para 1,30% em julho, o IBGE também destacou o aumento dos preços das frutas. O avanço foi de 4,40% no mês passado.

De acordo com Pedro Kislanov, gerente da pesquisa do IPCA, a escalada dos preços está associada a pelo menos dois fatores.

A disparada do leite veio após um avanço de 10,72% no mês anterior (junho). No ano, o produto passou a acumular alta de 77,84% até julho. Em 12 meses, a elevação chegou a 66,46%.

Com a alta, o produto teve o maior impacto positivo (0,22 ponto percentual) sobre o índice oficial de inflação do Brasil, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O preço do leite longa vida disparou 25,46% em julho no país, indicou nesta terça-feira (9) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

