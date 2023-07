Preço da gasolina nos postos cai pela terceira semana, diz ANP

Segundo a ANP, o preço do gás de cozinha tem também caído em ritmo lento. Esta semana, o botijão de 13 quilos foi vendido a R$ 101,63, apenas R$ 0,23 abaixo do verificado na semana anterior.

A possibilidade de venda de produtos importados por preços mais baixos no país é uma das principais preocupações de analistas após a mudança na política de preços da estatal, que deixou de seguir as cotações internacionais e fechou janelas de importações privadas.

A empresa vem praticando preços bem abaixo das cotações internacionais, o que elevou as vendas de gasolina nos segundo trimestre ao melhor nível dos últimos seis anos. Para garantir o abastecimento, porém, teve que ampliar as importações.

Mesmo com a redução, porém, o preço da gasolina nas bombas ainda é superior aos R$ 5,36 por litro verificados antes de retomada da cobrança integral de impostos federais. A Petrobras chegou a cortar seu preço de venda no mesmo dia, mas não conseguiu compensar totalmente a elevação.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O preço da gasolina nos postos brasileiros caiu pela terceira semana seguida após disparar com a retomada da cobrança integral de impostos federais. Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o produto foi vendido, em média, a R$ 5,55 por litro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.