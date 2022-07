Piada suja em rede social vira estratégia de empresa para vender criptomoeda

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A RadioShack, antiga varejista de eletrônicos americana, entrou no mercado das criptomoedas com uma estratégia de comunicação que usa piadas sujas em rede social.

Comentários de cunho sexual e com referências a drogas inundaram o perfil da varejista no Twitter, e a empresa até adicionou um emoji de diabinho ao lado do nome da marca.

"Saudações a todos os veteranos e homens/mulheres da ativa que me dão o luxo de falar besteira no Twitter livremente, do conforto do porão da minha mãe. América, baby", disse a RadioShack em um de seus tuítes.

O site da marca continua a vender produtos eletrônicos, mas tem uma aba que redireciona o usuário para a RadioShack Swap, uma corretora de criptomoedas.