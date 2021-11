Pesquisa aponta intenção de empresas de reverter corte de mão de obra da pandemia

Quase 30% deles apontam para um aumento no quadro de profissionais. E para quase metade, a expansão ocorrerá por causa do crescimento da demanda pelos produtos ou serviços.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da onda de demissões da pandemia, cerca de 60% das empresas brasileiras planejam retomar o número de funcionários anterior à chegada do coronavírus, segundo levantamento da corretora de seguros Aon feito com 800 negócios.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.