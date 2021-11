Após recuo em acordo com Burger King, Domino's Pizza anuncia novas lojas

A deterioração do ambiente de negócios no Brasil motivou as partes a desistirem do acordo, segundo fato relevante divulgado pela BK.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o Burger King anunciar o cancelamento da compra da Domino's, a rede de pizzarias se prepara para expandir o número de lojas com três inaugurações por semana, em média, até o fim do ano.

