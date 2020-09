Peritos do INSS liberam mais 15 agências após nova vistoria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ANMP (Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais) anunciou nesta terça-feira (22) o resultado das novas inspeções realizadas em agências do INSS em todo o país.

A associação considerou aptas as 15 agências visitadas, três delas com restrições. Confira aqui a lista completa. Nesta quarta (23), outras agências serão analisadas pelos peritos.

Em nota, a ANMP afirma que vai oficiar os resultados à Secretaria de Previdência e Trabalho, pedindo a correção das inconsistências encontradas nas vistorias e a lista das demais agências que o INSS abriu para atendimento médico pericial.

O pedido, segundo os peritos, é para que possam "em prazo urgencial" fazer as vistorias sanitárias "necessárias para a regularização plena do atendimento, que é do interesse de toda a sociedade".

Apesar do atendimento presencial ter sido retomado em parte das agências do INSS no dia 14 de setembro, o impasse entre Previdência e médicos peritos deixou os postos vazios.

O retorno dos peritos está ocorrendo de forma gradual, a medida que os profissionais visitam as agências liberadas pelo INSS e concordam que as unidades oferecem segurança e higiene para funcionar na pandemia da Covid-19.

"Lembramos a todos que a maior prova do descaso do INSS para com a população é que, com seis meses fechado, até agora eles mesmos só consideram aptas a funcionar apenas 15% de suas agências em todo o país", diz ANMP, em nota.

Nas vistorias, os profissionais conferem a higiene da unidade, as condições de atendimento aos segurados e se há todos os EPIs (equipamentos de proteção) solicitados para os peritos.

"A culpa do despreparo do INSS não é da perícia médica. Não estamos em greve nem em movimento político. Estamos fazendo o melhor possível para garantir segurança sanitária à população e continuando a trabalhar de forma remota nesse período, com mais de 3.3 milhões de atendimentos desde março", afirma a associação dos peritos.

Segundo a Previdência, nesta quarta (23), 190 agências terão perícias agendadas. Nesta terça, dos 486 peritos médicos federais esperados, 351 profissionais retomaram o atendimento presencial em 110 agências, das 148 que já estavam com a agenda aberta.