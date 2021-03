Peritos adiam decisão de interromper atendimento em postos do INSS

Com a suspensão de procedimentos presenciais, como a perícia médica, o órgão passou a conceder uma antecipação de R$ 1.045 (antigo salário mínimo) a segurados que entrassem com a solicitação de auxílio-doença.

Devido à pandemia de Covid-19, as agências do INSS fecharam as portas partir de março de 2020 e começaram a reabertura gradual em setembro.

Os médicos peritos previam, na pauta da reunião, deliberar sobre possível medida judicial a respeito da determinação do fechamento das agências em estados e municípios com taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 90%, ou onde estejam vigentes medidas rígidas de restrição.

A categoria, que defende a retomada do trabalho remoto em caso de agravamento da crise de Covid-19 no país, se reuniu na última terça-feira (2).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Peritos médicos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) adiaram a decisão de suspender o atendimento presencial nas agências da Previdência Social, mas não descartam a possibilidade.

