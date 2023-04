Perfil sensual criado com IA faturou R$ 500 vendendo fotos na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As publicações eróticas do perfil falso "Cl4ud14" ganharam um rosto, quando os dois estudantes de programação por trás da conta resolveram criar, há 16 dias, uma modelo com a plataforma de inteligência artificial geradora de imagens Stable Diffusion. A pele clara, os olhos azuis, os longos cabelos pretos e o decote atraíram público no Reddit, que pagaram para receber mais imagens dela.

A beleza da personagem de alegados 19 anos criada por IA rendeu mais audiência que as publicações anteriores de "Cl4udi14", mas também atraiu usuários que notaram as evidências de que o retrato havia sido gerado por máquina.

A história foi publicada primeiro pela revista Rolling Stone, que entrou em contato com o perfil falso. Os administradores era uma dupla de estudantes universitários que não quis se identificar.

Os dois jovens disseram à revista cultural que receberam cerca de US$ 100 (R$ 494,50) vendendo imagens eróticas de "Cl4ud14" a usuários do Reddit.

O dono do perfil no Reddit "legalbeagle1966" comentou uma imagem da modelo criada por IA: "muito sexy e perfeita". Procurado pelo Washington Post, o usuário disse se sentir um pouco enganado ao descobrir a fraude.

Em 31 de março, um dos moderadores voluntários do Reddit fixou um comentário na publicação de "Cl4ud14". "Essa foto pode ou não ter sido gerada por inteligência artificial. De qualquer forma, não viola nossas regras. Por favor, deixem de reportar a publicação."

As imagens publicadas no perfil "Cl4ud14" apresentam inconsistências, como sutiã com três fivelas de ajustes em cada alça e pintas que aparecem em uma foto, mas não em outra. Usuários ainda comentaram haver distorções nas paisagens.

A rede social proíbe a publicação de imagens pornográficas. Os criadores de "Cl4ud14" driblaram a moderação ao publicar apenas retratos da modelo ficcional seminua. Publicações anteriores mostram a suposta mulher vestida com lingerie, mas sem mostrar o rosto.

A pessoa que quiser acessar o perfil de "Cl4ud14", entretanto, precisa confirmar para a rede social ter mais de 18 anos. Os textos eróticos e as imagens em roupas íntimas publicadas na conta recebem selo de indicação para maiores de idade.

Para criar uma conta no Reddit, o usuário tem de informar apenas email, nome de usuário e senha. Isso facilita a criação de perfis falsos na rede social e, por consequência, o uso anônimo.

Há notícias de vídeos pornográficos criados com inteligência artificial, os deep fake, desde 2018. A cantora Anitta, por exemplo, foi ligada a um vídeo erótico falso em julho do ano passado. Plataformas como o Stable Diffusion facilitam a criação de imagens eróticas ficcionais, por gerarem conteúdo a partir de instruções em texto.