Paulista, Vila Olímpia e Berrini impulsionam locação de escritório em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado de locação de escritórios de alto padrão em São Paulo deve fechar o terceiro trimestre no ritmo da recuperação registrada até a primeira metade do ano, segundo a consultora imobiliária Newmark, que calcula 58 mil metros quadrados de escritórios ativos.

Regiões como Paulista e Vila Olímpia vão encerrar o atual trimestre com índices de locação superiores aos três meses anteriores, conforme levantamento da empresa.

No segundo trimestre, a Paulista registrou volume de absorção bruta de 1.456 metros quadrados e deve chegar ao fim de setembro com 7.114 metros quadrados alugados. O mesmo vale para a Vila Olímpia, que fechou junho com 2.498 metros quadrados alugados e deve encerrar esta semana com 8.535.

A Berrini é a região com o maior volume de absorção bruta. No segundo trimestre eram pouco mais de 13 mil metros quadrados destinados à atividade empresarial, e a prévia do terceiro trimestre estima 14 mil.

Segundo a Newmark, os principais inquilinos estão no setor de serviços, principalmente logística, financeiro e seguros.