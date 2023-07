Parque de geração de energia própria atinge 10% do total

Essa modalidade, entretanto, gera críticas porque, ao saírem do sistema elétrico, outros consumidores abastecidos pelas distribuidoras são forçados a ratear os custos da manutenção das redes, o que aumenta a fatura no fim do mês.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A capacidade instalada em geração distribuída no país atingiu 22 GW em suas diversas modalidades (solar, eólica, biomassa, biogás, entre outras), o que representa cerca de 10% de todo o parque do país.

