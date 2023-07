Google financia 'fazendas' de inteligência artificial com publicidade, diz consultoria

No levantamento geral, não faltaram casos até de "alucinação", como se observa desde o lançamento do ChatGPT, há sete meses. Um deles, celebritiesdeaths.com, noticiou em título, sobre o presidente e a vice dos EUA: "Biden está morto. Harris é a presidente em exercício. Pronunciamento às 9h".

Para Steven Brill, cofundador e CEO da NewsGuard, "essa nova onda de sites criados por IA vai tornar mais difícil ainda para os consumidores saberem quem está fornecendo as notícias para eles, reduzindo ainda mais a confiança", um dos problemas do setor acentuados pelos avanços em tecnologia.

No relatório geral, a NewsGuard também evita identificar os anunciantes, mas descreve, entre outras, "meia dúzia de bancos e empresas de serviços financeiros, quatro lojas de departamentos de luxo, três fabricantes de eletrodomésticos, duas empresas globais de comércio eletrônico, uma plataforma digital do Vale do Silício e uma grande rede de supermercados europeia".

E que mais de 90% dos anúncios havia sido colocados pelo Google Ads, a maior plataforma do gênero -que em 2022 gerou US$ 168 bilhões em publicidade programática.

