Números do mercado financeiro

DÓLAR compra/venda Câmbio livre BC - R$ 5,7195 / R$ 5,7201 ** Câmbio livre mercado - R$ 5,6650 / R$ 5,6670 * Turismo - R$ 5,7070 / R$ 5,8300 (*) cotação média do mercado (**) cotação do Banco Central Variação do câmbio livre mercado no dia: -1,25% OURO BM&F R$ 324,500 BOLSAS B3 (Ibovespa) Variação: -0,24% Pontos: 105.243 Volume financeiro: R$ 18,686 bilhões Maiores altas: Getnet UNT (23,04%), Banco Pan PN (8,32%), Méliuz ON (6,77%) Maiores baixas: Rede D'Or ON (-5,67%), Magazine Luiza ON (-4,05%), Natura ON (-4,02%) S&P 500 (Nova York): 1,02% Dow Jones (Nova York): 0,74% Nasdaq (Nova York): 1,18% CAC 40 (Paris): 1,24% Dax 30 (Frankfurt): 0,95% Financial 100 (Londres): 0,61% Nikkei 225 (Tóquio): 0,16% Hang Seng (Hong Kong): 0,57% Shanghai Composite (Xangai): -0,07% CSI 300 (Xangai e Shenzhen): 0,02% Merval (Buenos Aires): -0,58% IPC (México): 0,61% ÍNDICES DE INFLAÇÃO IPCA/IBGE Novembro 2020: 0,89% Dezembro 2020: 1,35% Janeiro 2021: 0,25% Fevereiro 2021: 0,86% Março 2021: 0,93% Abril 2021: 0,31% Maio 2021: 0,83% Junho 2021: 0,53% Julho 2021: 0,96% Agosto 2021: 0,87% Setembro 2021: 1,16% Outubro 2021: 1,25% Novembro 2021: 0,95% INPC/IBGE Novembro 2020: 0,95% Dezembro 2020: 1,46% Janeiro 2021: 0,27% Fevereiro: 0,82% Março 2021: 0,86% Abril 2021: 0,38% Maio 2021: 0,96% Junho 2021: 0,60% Julho 2021: 1,02% Agosto 2021: 0,88% Setembro 2021: 1,20% Outubro 2021: 1,16% Novembro 2021: 0,84% IPC/Fipe Novembro 2020: 1,03% Dezembro 2020: 0,79% Janeiro 2021: 0,86% Fevereiro 2021: 0,23% Março 2021: 0,71% Abril 2021: 0,44% Maio 2021: 0,41% Junho 2021: 0,81% Julho 2021: 1,02% Agosto 2021: 1,44% Setembro 2021: 1,13% Outubro 2021: 1,00% Novembro 2021: 0,72% IGP-M/FGV Novembro 2020: 3,28% Dezembro 2020: 0,96% Janeiro 2021: 2,58% Fevereiro 2021: 2,53% Março 2021: 2,94% Abril 2021: 1,51% Maio 2021: 4,10% Junho 2021: 0,60% Julho 2021: 0,78% Agosto 2021: 0,66% Setembro 2021: -0,64% Outubro 2021: 0,64% Novembro 2021: 0,02% IGP-DI/FGV Novembro 2020: 2,64% Dezembro 2020: 0,76% Janeiro 2021: 2,91% Fevereiro 2021: 2,71 Março 2021: 2,17% Abril 2021: 2,22% Maio 2021: 3,40% Junho 2021: 0,11% Julho 2021: 1,45% Agosto 2021: -0,14% Setembro 2021: -0,55% Outubro 2021: 1,60% Novembro 2021: -0,58% SALÁRIO MÍNIMO Janeiro 2021: R$ 1.100

