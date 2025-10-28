Números do mercado financeiro
Por Folha de São Paulo
28/10/2025 18h30 — em
Economia
DÓLAR
compra/venda
Câmbio livre BC - R$ 5,3684 / R$ 5,369 **
Câmbio livre mercado - R$ 5,3587 / R$ 5,3607 *
Turismo - R$ 5,3803 / R$ 5,5603
(*) cotação média do mercado
(**) cotação do Banco Central
Variação do câmbio livre mercado
no dia: -0,17%
BOLSAS
B3 (Ibovespa)
Variação: +0,31%
Pontos: 147.428
Volume financeiro: R$ 20,451 bilhões
Maiores altas: Marfrig ON (+15,63%), Cogna ON (+3,77%), Embraer ON (+3,10%)
Maiores baixas: Auren ON (-6,12%), C&A ON (-3,32%), CVC ON (-3,23%)
ÍNDICES DE INFLAÇÃO
IPCA/IBGE
Setembro 2024: 0,44%
Outubro 2024: 0,56%
Novembro 2024: 0,39%
Dezembro 2024: 0,52%
Janeiro 2025: 0,16%
Fevereiro 2025: 1,31%
Março 2025: 0,56%
Abril 2025: 0,43%
Maio 2025: 0,26%
Junho 2025: 0,24%
Julho 2025: 0,26%
Agosto 2025: -0,11%
Setembro 2025: 0,48%
INPC/IBGE
Setembro 2024: 0,48%
Outubro 2024: 0,61%
Novembro 2024: 0,33%
Dezembro 2024: 0,48%
Janeiro 2025: 0,00%
Fevereiro 2025: 1,48%
Março 2025: 0,51%
Abril 2025: 0,48%
Maio 2025: 0,35%
Junho 2025: 0,23%
Julho 2025: 0,21%
Agosto 2025: -0,21%
Setembro 2025: 0,52%
IPC/Fipe
Setembro 2024: 0,18%
Outubro 2024: 0,80%
Novembro 2024: 1,17%
Dezembro 2024: 0,34%
Janeiro 2025: 0,24%
Fevereiro 2025: 0,51%
Março 2025: 0,62%
Abril 2025: 0,45%
Maio 2025: 0,27%
Junho 2025: -0,08%
Julho 2025: 0,28%
Agosto 2025: 0,04%
Setembro 2025: 0,65%
IGP-M/FGV
Setembro 2024: 0,62%
Outubro 2024: 1,52%
Novembro 2024: 1,20%
Dezembro 2024: 0,94%
Janeiro 2025: 0,27%
Fevereiro: 2025: 1,06%
Março 2025: -0,34%
Abril 2025: 0,24%
Maio 2025: -0,49%
Junho 2025: -1,67%
Julho 2025: -0,77%
Agosto 2025: 0,36%
Setembro 2025: 0,42%
IGP-DI/FGV
Setembro 2024: 1,03%
Outubro 2024: 1,54%
Novembro 2024: 1,18%
Dezembro 2024: 0,87%
Janeiro 2025: 0,11%
Fevereiro 2025: 1,00%
Março 2025: -0,50%
Abril 2025: 0,30%
Maio 2025: -0,85%
Junho 2025: -1,80%
Julho 2025: -0,07%
Agosto 2025: 0,20%
Setembro 2025: 0,36%
SALÁRIO MÍNIMO
Janeiro 2025: R$ 1.518
ASSUNTOS: Economia