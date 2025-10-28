   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Números do mercado financeiro

Por Folha de São Paulo

28/10/2025 18h30 — em
Economia



DÓLAR

compra/venda

Câmbio livre BC - R$ 5,3684 / R$ 5,369 **

Câmbio livre mercado - R$ 5,3587 / R$ 5,3607 *

Turismo - R$ 5,3803 / R$ 5,5603

(*) cotação média do mercado

(**) cotação do Banco Central

Variação do câmbio livre mercado

no dia: -0,17%

BOLSAS

B3 (Ibovespa)

Variação: +0,31%

Pontos: 147.428

Volume financeiro: R$ 20,451 bilhões

Maiores altas: Marfrig ON (+15,63%), Cogna ON (+3,77%), Embraer ON (+3,10%)

Maiores baixas: Auren ON (-6,12%), C&A ON (-3,32%), CVC ON (-3,23%)

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

IPCA/IBGE

Setembro 2024: 0,44%

Outubro 2024: 0,56%

Novembro 2024: 0,39%

Dezembro 2024: 0,52%

Janeiro 2025: 0,16%

Fevereiro 2025: 1,31%

Março 2025: 0,56%

Abril 2025: 0,43%

Maio 2025: 0,26%

Junho 2025: 0,24%

Julho 2025: 0,26%

Agosto 2025: -0,11%

Setembro 2025: 0,48%

INPC/IBGE

Setembro 2024: 0,48%

Outubro 2024: 0,61%

Novembro 2024: 0,33%

Dezembro 2024: 0,48%

Janeiro 2025: 0,00%

Fevereiro 2025: 1,48%

Março 2025: 0,51%

Abril 2025: 0,48%

Maio 2025: 0,35%

Junho 2025: 0,23%

Julho 2025: 0,21%

Agosto 2025: -0,21%

Setembro 2025: 0,52%

IPC/Fipe

Setembro 2024: 0,18%

Outubro 2024: 0,80%

Novembro 2024: 1,17%

Dezembro 2024: 0,34%

Janeiro 2025: 0,24%

Fevereiro 2025: 0,51%

Março 2025: 0,62%

Abril 2025: 0,45%

Maio 2025: 0,27%

Junho 2025: -0,08%

Julho 2025: 0,28%

Agosto 2025: 0,04%

Setembro 2025: 0,65%

IGP-M/FGV

Setembro 2024: 0,62%

Outubro 2024: 1,52%

Novembro 2024: 1,20%

Dezembro 2024: 0,94%

Janeiro 2025: 0,27%

Fevereiro: 2025: 1,06%

Março 2025: -0,34%

Abril 2025: 0,24%

Maio 2025: -0,49%

Junho 2025: -1,67%

Julho 2025: -0,77%

Agosto 2025: 0,36%

Setembro 2025: 0,42%

IGP-DI/FGV

Setembro 2024: 1,03%

Outubro 2024: 1,54%

Novembro 2024: 1,18%

Dezembro 2024: 0,87%

Janeiro 2025: 0,11%

Fevereiro 2025: 1,00%

Março 2025: -0,50%

Abril 2025: 0,30%

Maio 2025: -0,85%

Junho 2025: -1,80%

Julho 2025: -0,07%

Agosto 2025: 0,20%

Setembro 2025: 0,36%

SALÁRIO MÍNIMO

Janeiro 2025: R$ 1.518

Bastidores da Política - Governo do Rio mata, mas não devolve segurança nem mostra autoridade
Governo do Rio mata, mas não devolve segurança nem mostra autoridade

