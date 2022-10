Novo ministro das Finanças do Reino Unido fala em decisões difíceis

A líder conservadora, no poder por pouco mais de um mês, teve de recuar e concordar em aumentar o imposto corporativo, uma medida do governo anterior que ela estava determinada a abolir.

"Quero ser honesto com as pessoas: temos que tomar decisões difíceis, as últimas semanas foram muito difíceis", insistiu, em suas primeiras declarações públicas como ministro das Finanças.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.