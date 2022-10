Cufa e Fundação Dom Cabral criam primeira escola de negócios da favela do país

De acordo com os organizadores, os objetivos para o futuro envolvem a busca de investidores para expansão do projeto. Além disso, também estão em planejamento o crescimento da formação virtual e a criação de mais cursos presenciais em diferentes favelas.

"Eles conseguiram reunir dez grandes projetos inovadores de cunho periférico. Meu principal aprendizado é a fortaleza e a alimentação dessa base de relações. Eu me sinto mais seguro em ver outros projetos que já passaram por situações que eu estou passando. Então, eu aprendo muito com eles e consequentemente eu ensino também", afirma ele.

O empreendedor Victor Garcez, 25, de São Paulo, é responsável pela Vision03, uma empresa que desenvolve jogos com temáticas de diversidade e inclusão. Segundo ele, a escola de negócios foi fundamental para reforçar as práticas que ele já conhecia e apresentar novas ferramentas.

Para ela, a formação proporcionou uma visão mais estratégica do negócio, possibilitando um melhor planejamento com a ajuda da mentoria.

Alan e seus sócios não tinham experiência com empreendedorismo. Para ele, a formação foi importante por oferecer ferramentas práticas para otimizar o negócio. Segundo ele, durante o curso, eles conseguiram perceber erros que faziam na gestão e já conseguiram colocar as orientações em prática.

Outro participante do curso foi Alan Almeida, 30, de São Paulo. Ele é um dos três fundadores da Parças Developers School, que forma pessoas egressas do sistema prisional para atuarem como desenvolvedores no mercado de tecnologia da informação.

Para ele, é importante que o conhecimento especializado chegue aos empreendedores da favela. Athayde diz que a linguagem do mundo dos negócios ainda é uma barreira para muitos empreendedores das periferias. Outro ponto de atenção são as dificuldades para formalização dos negócios.

A primeira edição do projeto foi realizada em formato híbrido, com aulas virtuais e presenciais. A formação presencial aconteceu em um campus da Dom Cabral, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.

