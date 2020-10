Morre o empresário Mário Lanznaster, presidente da Aurora Alimentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na manhã deste domingo (18), em Chapecó (SC), o empresário Mário Lanznaster, 80, presidente da Aurora Alimentos, terceiro maior conglomerado agroindustrial brasileiro do setor da carne.

Lanznaster enfrentava desde 2018 um tumor no fígado. Segundo comunicado da empresa, ele trabalhou até o último dia 11, quando foi internado.

O empresário estava à frente da Aurora desde 2007, e atuava na área da suinocultura havia 40 anos.

Além de presidir a Aurora, Lanznaster era também vice-presidente para Assuntos Estratégicos da Federação das Indústrias de Santa Catarina.

"Lanznaster nos deixa o exemplo da dedicação ao trabalho, liderou com bravura o empreendimento cooperativo que administrou, colocando-o entre os maiores conglomerados do setor alimentício brasileiro", afirmou o presidente da federação, Mario Cezar de Aguiar. O empresário era graduado em agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em engenharia de segurança do trabalho pela Universidade Federal de Santa Catarina.

Lanznaster deixou mulher, quatro filhos e seis netos.