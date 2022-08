Morre João Paulo Diniz, filho do empresário Abilio Diniz

Além dele, Abilio​ Diniz é pai de Pedro Paulo, Ana Maria, Adriana, Rafaela e Miguel, os dois últimos filhos do segundo casamento dele com a economista Geyze Marchesi, funcionária que fez carreira no Grupo Pão de Açúcar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário João Paulo Diniz, 58 anos, filho do também empresário e escritor Abilio Diniz, 85, morreu na noite deste domingo (31), no Rio de Janeiro (RJ). A causa da morte ainda não foi divulgada. Segundo informações, ele sofreu um mal súbito.

