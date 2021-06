Morre Carlos Langoni, ex-presidente do BC, vítima de Covid

Ele foi presidente do Banco Central de 1980 a 1983, durante o governo de João Figueiredo, último da ditadura militar. Recentemente, era diretor do Centro de Economia Mundial da FGV (Fundação Getulio Vargas).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do Banco Central Carlos Langoni morreu na manhã deste domingo (13), aos 76 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. O economista estava internado desde dezembro na UTI do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

