Ministério da Justiça suspende venda de carregador da Tectoy

Em nota, o ministro da Justiça Anderson Torres alerta que produtos eletrônicos não homologados colocam em risco a saúde e a segurança do consumidor. Um equipamento irregular pode gerar choques, superaquecimento e até explosões. "Por isso, a intervenção do Ministério é fundamental para garantir a proteção à saúde do consumidor", afirmou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Senacon (Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor) suspendeu a venda do carregador portátil "Power Bank - XCharge" da Tectoy nesta segunda-feira (23). A empresa tem cinco dias para explicar ao órgão o motivo de vender o produto sem homologação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), sob pena de multa de R$ 50 mil ao dia.

