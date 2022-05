Ânima Educação anuncia fundo de R$ 150 mi para startups

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Ânima Educação anuncia a criação de seu primeiro corporate venture capital, um fundo de investimentos para startups de vários setores que permeiam a educação.

Reynaldo Gama, CEO da HSM, plataforma de educação corporativa, que será o gestor do fundo, afirma que a ideia é escolher empresas que podem contribuir de alguma forma para a educação, por exemplo, com soluções de inteligência artificial e realidade aumentada.

"A gente quer buscar startups com soluções que acelerem a nossa missão de transformar o país pela educação. A gente não vai olhar somente o retorno financeiro do fundo. Está alinhado, também, com o retorno estratégico", diz.

O fundo tem validade de até dez anos e irá investir em empresas locais e de fora do país.

Ainda de acordo com Gama, cerca de um terço do investimento deve ser destinado a empreendedores que pretendem começar do zero e querem a Ânima como sócia.