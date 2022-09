Mercedes apresenta caminhão elétrico capaz de rodar 500 quilômetros

HANNOVER, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - A Daimler Truck vai entrar no mercado de caminhões elétricos de alta autonomia. O Mercedes e-Actros Long Haul está sendo apresentado no Salão de Hannover, na Alemanha. É a maior feira de transporte do mundo.

O evento, que volta a ocorrer após o cancelamento da edição 2020 devido à pandemia de Covid-19, estará aberto ao público entre os dias 20 e 25 de setembro.

O novo modelo da marca tem capacidade para transportar 42 toneladas (incluindo seu peso). A autonomia é de até 500 quilômetros, segundo a empresa. O início da produção está previsto para 2024.

Em comparação, o e-Actros disponível hoje tem menor capacidade de carga e pode rodar até 300 km.

A montadora afirma que as baterias do Long Haul podem ir dos 20% aos 80% de carga em 30 minutos, desde que o caminhão seja plugado a carregadores de alta potência.

A rede de recarga está sendo estabelecida por meio de parceria entre os grupos Daimler Truck, Traton (Volkswagen e Scania) e Volvo.

O caminhão elétrico da Mercedes já foi concebido para utilizar esse tipo de energia, tendo uma plataforma exclusiva. As baterias são espalhadas pelo chassi, para aproveitar ao máximo o espaço para carga.

O problema está no peso do conjunto de acumuladores, estimado em duas toneladas. Para contornar esse problema, a empresa tenta mudar os limites máximos de peso transportado na Europa.

Além do e-Actros, o grupo Daimler Truck apresenta caminhões movidos a pilha de hidrogênio, além do modelo compacto e-Canter, que traz a marca Mitsubishi.

Toda essa estratégia passa pelo processo de desverticalização da empresa, que começa a utilizar mais componentes de fornecedores, em vez de concentrar todas as etapas de manufatura.

Esse movimento, conciliado a prejuízos acumulados no setor de veículos leves, resultou em uma onda de demissões no Brasil, com 3.600 cortes em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo).

Desde fevereiro deste ano, a empresa passou a se chamar Mercedes-Benz Group AG (antes era Daimler Group AG). A unidade de caminhões foi rebatizada como Daimler Truck -uma empresa independente, com ações na bolsa de Frankfurt.

SCANIA EXIBE EVOLUÇÃO DOS CAMINHÕES MOVIDOS A GÁS RENOVÁVEL

A Scania reforça a aposta no gás de origem renovável para mover seus caminhões. A empresa sueca apresenta no Salão de Hannover a evolução de seus motores de 13 litros a biometano.

As novas opções podem ter 420 cv ou 460 cv de potência, com foco no transporte rodoviário de cargas. A fabricante afirma que o uso dessa tecnologia reduz em 90% as emissões de CO2 quando considerado o ciclo do poço à roda.

Esse método calcula a pegada de carbono desde a geração do combustível até o que é emitido pelo veículo em movimento.

O biometano pode ser obtido por meio do processamento do lixo em aterros sanitários ou a partir de dejetos gerados em fazendas.

O abastecimento ocorre da mesma forma que os veículos movidos a GNV (gás natural veicular), que tem origem fóssil.

A Scania já comercializava caminhões a gás no Brasil. A nova geração de motores deve aumentar a eficiência dos veículos de carga, permitindo autonomia maior.

A montadora exibe também modelos elétricos para uso urbano. A proposta está na oferta de serviços como coleta de lixo e transporte intermunicipal de mercadorias.