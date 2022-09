Caixa muda atendimento para pessoas com autismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na sequência das medidas anunciadas pela Caixa às vésperas da eleição com benefícios para as mulheres, o banco lança nesta segunda (19) algumas mudanças no padrão do atendimento de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e acompanhantes.

O evento de lançamento de ações como capacitação de funcionários e sinalização nas agências terá a presença da presidente da Caixa, Daniella Marques, que vai a Belo Horizonte para fazer o anúncio. A capacitação será feita por meio de vídeos e cartilhas sobre as abordagens específicas ao atendimento de pessoas com autismo.

Segundo a Caixa, as novas ações fazem parte do Caixa Pra Elas, programa lançado em agosto com a promessa de medidas de acolhimento, orientação financeira e atendimento exclusivo para o público feminino em agências e outros canais do banco.

As mulheres com TEA ou as que acompanham pessoas com autismo poderão ser atendidas no espaço Caixa Pra Elas, um ambiente mais reservado instalado em cerca de mil unidades do banco e que deve chegar a todas as agências até dezembro.

Já a sinalização específica para o atendimento do cliente com TEA está prevista para 500 agências até o fim do ano.

Entre os benefícios que a Caixa anunciou para as mulheres recentemente, há taxas de crédito mais baixas e pausa nos pagamentos de prestações em caso de maternidade.

O reforço das ações da Caixa na comunicação voltada às mulheres começou após a saída do ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, que deixou o posto em meio a denúncias de assédio sexual, que ele nega. As medidas também chegam no momento em que o presidente Bolsonaro tenta reduzir a resistência do eleitorado feminino.