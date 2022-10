Mercado de vinho experimenta bebida envelhecida no fundo do mar

Renieri Balestro, diretor da Patadacobra, empresa de mergulho que atuou no projeto, afirma que o andamento esbarrou nos trâmites do licenciamento.

"Com o envelhecimento subaquático, vai trazer salinidade, notas de iodo. É uma experiência diferenciada na qual algumas vinícolas estão apostando nos últimos dez anos. No mundo, são poucas as vinícolas que produzem vinhos subaquáticos", afirma Fernandes.

