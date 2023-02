Meirelles sugere que Lula faça declaração conciliadora para amenizar crise com BC

Ele sugere reiterar que as medidas propostas e anunciadas pela equipe econômica serão colocadas em prática. "De maneira que, com isso, baixem as expectativas de inflação, permita ao Banco Central baixar os juros e, em consequência, o país cresce mais", diz.

"Minha recomendação é que ele diga que as medidas de ajuste fiscal serão implementadas ao mesmo tempo que as medidas sociais", diz Meirelles.

Pelo desenrolar das falas do petista, ele diz ter a impressão de que não vai haver recuo no conflito.

