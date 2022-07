Meirelles prevê pouco benefício para Bolsonaro com PEC que turbina gasto

Segundo ele, quem ganhar a eleição vai ter dificuldade de administrar o país no ano que vem. "A economia vai sofrer com essa questão, essa desconfiança fiscal, esse problema de burlar o teto. Foram feitas despesas extra para a pandemia, só que não é esse o caso hoje", diz.

"A inflação causa erosão no eventual ganho daquelas pessoas que recebem o auxílio e também no rendimento daqueles que não recebem o auxílio", afirma.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelas contas do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que liderou a criação do teto de gastos em 2016, a PEC que institui o estado de emergência para liberar bilhões em benefícios antes da eleição não deve ajudar Bolsonaro a ganhar muitos pontos com o eleitorado.

