Martín Guzmán, ministro da Economia da Argentina, anuncia demissão

Na mensagem, Guzmán anexou a carta com sete páginas enviada a Fernández na qual "agradece a confiança e defende sua gestão no governo".

"Com a profunda convicção e confiança em minha visão do caminho que a Argentina deve seguir, continuarei trabalhando e agindo por uma Pátria mais justa, livre e soberana", escreveu ele, nas redes sociais.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Economia, Martín Guzmán, anunciou neste sábado (2) o pedido de demissão do cargo em carta endereçada ao presidente argentino, Alberto Fernández. Guzmán, no entanto, não explicou o motivo de sua saída.

