Manifesto pede mais impostos para ultraprocessados na reforma tributária

"Agora, com a regulamentação da reforma tributária, o governo federal e o Congresso Nacional têm a oportunidade de avançar significativamente na garantia do direito à alimentação adequada e saudável ao implementar o imposto seletivo para produtos ultraprocessados", diz o manifesto.

Estudo recente da USP (Universidade de São Paulo) revelou que 57 mil pessoas entre 30 e 69 anos morrem todos os anos no Brasil em decorrência do consumo desses produtos. Isso corresponde a 10,5% de todas as mortes precoces de adultos nessa faixa etária.

Pesquisas científicas têm demonstrado a associação de produtos ultraprocessados a várias doenças ligadas à obesidade, como as cardiovasculares e o câncer. Globalmente, a obesidade leva a custos diretos de saúde e perda de produtividade da ordem de US$ 2 trilhões anuais

Do outro lado, defende o documento, é preciso desincentivar, por meio do imposto seletivo, os produtos ultraprocessados, que têm se tornado cada vez mais baratos e acessíveis à população.

Para enfrentar esse duplo desafio, afirma o manifesto, é necessário atuar em duas frentes. De um lado, estimular os alimentos saudáveis, essenciais à vida, como arroz, feijão, frutas, legumes e grãos. Isso deverá ser feito principalmente por outro instrumento criado pela reforma tributária, a cesta básica nacional de alimentos com alíquota zero.

De acordo com o documento, o Brasil vive um momento particularmente delicado no que diz respeito à garantia da alimentação adequada, direito humano previsto na Constituição Federal.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.