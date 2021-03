Mais barata, carne suína ganha espaço no supermercado do brasileiro

Segundo monitoramento da Horus, empresa de inteligência de mercado que faz o levantamento com base em notas fiscais no varejo, em julho do ano passado, a cada cem compras de supermercado, uma tinha carne de porco. Neste ano, esse índice subiu para cerca de duas compras com carne suína a cada cem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais barata, a carne suína ganhou espaço na compra de supermercado do brasileiro no último semestre.

