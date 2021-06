Magazine Luiza chega ao Rio de Janeiro com abertura de pelo menos 50 lojas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A rede varejista Magazine Luiza prepara desembarque no estado do Rio de Janeiro com a abertura de pelo menos 50 lojas até o final deste ano. A entrada no mercado fluminense foi antecipada nesta terça-feira (29) pelo site Brazil Journal e confirmada pela reportagem.

A abertura das primeiras lojas está prevista para a próxima semana. A estimativa é que a expansão dos negócios gere 3.000 empregos diretos. Ainda não há detalhes sobre o valor do investimento.

Além da capital, municípios da região metropolitana e do interior do Rio, como Niterói, Belford Roxo e Petrópolis, também estão na lista dos locais que vão receber as operações.

A expansão será acompanhada por uma intensa campanha de marketing. Nesse sentido, estão previstas ações nos ônibus do sistema BRT, que devem ganhar wi-fi gratuito, a exemplo dos trens da SuperVia, entre outras iniciativas.