Lula diz que motorista de Uber 'não pode ser escravo' e defende direitos

O UOL entrou em contato com a Uber sobre as falas de Lula. O texto será atualizado caso a empresa responda.

A maior preocupação desses trabalhadores é perder a renda em caso de doença (71%), de acordo com a pesquisa. Mesmo assim, 54% dos entrevistados disseram que não contribuem com o INSS, e 75% disseram que seria mais fácil fazer a contribuição se a plataforma já recolhesse o percentual automaticamente para dar mais segurança em imprevistos.

Entregadores e motoristas de aplicativo podem ter acesso a benefícios previdenciários se contribuírem com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) como MEI (Microempreendedor Individual) ou autônomo, porque não há vínculo empregatício formal com a empresa.

