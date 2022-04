Elon Musk é o mais rico do mundo, com R$ 1 trilhão; veja lista da Forbes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário Elon Musk, dono da Tesla e da Space X, é a pessoa mais rica do mundo em 2022, com uma fortuna estimada em US$ 219 bilhões (R$ 1,021 trilhão), de acordo com ranking da revista norte-americana Forbes divulgado nesta terça-feira (5). É a primeira vez que ele aparece em primeiro lugar.

Depois dele, vem Jeff Bezos, fundador da Amazon, com US$ 171 bilhões (R$ 797,25 bilhões), e o francês Bernard Arnault, da marca Luis Vuitton, com US$ 158 bilhões (R$ 736,64 bilhões).

Veja abaixo a lista das dez pessoas mais ricas do planeta:

1º - Elon Musk (Tesla e Space X): US$ 219 bilhões

2º - Jeff Bezos (Amazon): US$ 171 bilhões

3º - Bernard Arnault (Luis Vuitton): US$ 158 bilhões

4º - Bill Gates (Microsoft): US$ 129 bilhões

5º - Warren Buffett (Berkshire Hathaway, de investimentos): US$ 118 bilhões

6º - Larry Page (Google): US$ 111 bilhões

7º - Sergey Brin (Google): US$ 107 bilhões

8º Larry Ellison (Oracle): US$ 106 bilhões

9º - Steve Ballmer (Microsoft): US$ 91,4 bilhões

10º - Mukesh Ambani (Reliance Industries): US$ 90,7 bilhões