Luciano Hang anuncia que vai patrocinar transmissão da Copa América

O patrocínio da Havan chega no momento em que as outras marcas se movimentam para distanciar suas imagens da Copa América. O campeonato seria originalmente divido entre Argentina e Colômbia, mas acabou transferido para o Brasil.

Para divulgar a decisão, o empresário gravou um vídeo nas redes sociais, como costuma fazer em suas performances de internet. Vestido de jogador de futebol, ele comemora a realização do evento no Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois que a Mastercard, a Ambev e a Diageo desistiram de expor as suas marcas na Copa América, a Havan, rede de lojas de departamento do empresário bolsonarista Luciano Hang, anunciou nesta quinta-feira (10) que vai patrocinar a transmissão do evento no SBT.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.