Light desiste de recuperação judicial polêmica

A Light, que presta atendimento a 4,5 milhões de consumidores em mais de 30 municípios do Rio de Janeiro. Parte da área de cobertura está em locais dominados por narcotráfico e controle armado de milícias. A companhia é afetada pela perda de receita com furtos de energia.

Em junho, sua gestora WNT elevou a participação na companhia de 22% para 28%, tornando-se a maior acionista, posto que antes era do fundo Samambaia, de Ronaldo Cezar Coelho. Em julho, às vésperas da eleição do novo conselho, foi a 30%.

A decisão por desistir do pedido de recuperação judicial foi tomada por um conselho eleito no dia 18 de julho pelo empresário Nelson Tanure, que adquiriu fatia relevante na companhia após o estouro da crise financeira.

O plano de recuperação da companhia foi apresentado à Justiça no dia 14 de julho, com seis opções de pagamento aos credores, desde depósito à vista para pequenos credores à conversão de dívidas em ações, para grandes credores.

Para driblar esse obstáculo, a Light formulou o pedido por meio de sua holding, que controla a distribuidora de eletricidade que abastece parte do estado do Rio de Janeiro e empresas de geração e comercialização de energia.

