LG vai levar produção de monitores e notebooks de SP para Manaus, diz sindicato

"Ficou acertado que vamos discutir, podendo chegar a um acordo, plano médico, PLR [participação nos lucros e resultados], indenização social, qualificação profissional, assistência sindical, prova de quitação, absenteísmo, B94 [código do INSS para auxílio-doença por questões de trabalho], estáveis e gestantes", disse o presidente do sindicato de Taubaté.

Com a mudança para Manaus, 700 empregados diretos da LG em Taubaté deverão ser demitidos, diz o sindicato. São 400 atuando na produção de celulares e outros 300 com os monitores e notebooks.

Procurada nesta terça, a LG no Brasil não respondeu. Em nota enviada na segunda (5), a empresa disse que cumprirá as responsabilidades para minimizar os impactos para funcionários e parceiros comerciais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o encerramento global da divisão de smartphones, a LG vai levar as linhas de produção de monitores e notebooks, hoje localizadas em Taubaté (SP), para Manaus (AM), cidade em que a empresa já fabrica outros produtos, como televisores, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.

