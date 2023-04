Lei da UE contra venda de produtos de desmatamento, crise da Tok&Stok e o que importa no mercado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lei da UE contra venda de produtos de desmatamento, crise da Tok&Stok e outros destaques do mercado nesta quinta-feira (20).

**UE APROVA LEI CONTRA ITENS LIGADOS A DESMATAMENTO**

O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta a norma que proíbe a venda no continente de produtos oriundos de desmatamento.

ENTENDA

A lei barra a comercialização no bloco de qualquer cultura que esteja ligada ao corte de florestas –ilegal ou não– após 2020.

Há uma lista de produtos primários na lei: gado, madeira, soja, café, cacau, borracha e dendê. Seus derivados também aparecem, como couro, chocolate, móveis, carvão vegetal etc.

COMO VAI FUNCIONAR

Após um período de transição, que está previsto para acabar em agosto de 2024, as empresas europeias terão que garantir com um documento auditado que o produto importado não vem de terras que foram desmatadas.

A palavra não basta. Os fornecedores precisarão fazer o rastreio de sua cadeia de fornecimento e prestar informações como coordenadas de localização para que a UE cheque a procedência dos produtos.

Os países serão classificados como baixo, médio ou alto risco de desmatamento, o que determinará o nível de fiscalização dos produtos desses países.

A empresa europeia que não cumprir com a lei poderá pagar uma multa de 4% de seu faturamento anual.

REAÇÃO

Em entrevista à agência Reuters, o presidente da Abag (Associação Brasileira do Agronegócio), Luiz Carlos Corrêa Carvalho, afirmou que a legislação europeia busca se sobrepor à brasileira.

Ele se referiu ao código florestal nacional, que prevê o desflorestamento legal ao permitir que determinadas áreas da propriedade possam ser utilizadas para a agropecuária.

Ainda assim, o setor acredita ser capaz de cumprir as linhas gerais da nova norma.

**TOK&STOK: LIQUIDAÇÃO E LOJAS FECHADAS**

Em uma medida para reforçar o caixa, a Tok&Stok está fechando lojas em diversos estados, a maioria delas em shoppings, e oferecendo descontos de até 50% no estoque das unidades que serã encerradas, segundo relatos de clientes.

Nos últimos dias, lojas em Fortaleza (CE), Vila Velha (ES), Rio de Janeiro (RJ) e Campinas (SP) fizeram liquidação, e a fila para entrar nos locais chega a duas horas, de acordo com publicações nas redes sociais.

Segundo o Sindicato dos Comerciários em São Paulo, o volume de demissões não está acima do convencional.

ENTENDA A CRISE DA TOK&STOK:

A situação complicada da varejista de móveis e itens de decoração veio a público em fevereiro, quando um fundo imobiliário entrou na Justiça pedindo o despejo da empresa de um galpão logístico por falta de pagamento do aluguel.

No fim de março, o fundo informou que a Tok&Stok pagou R$ 2,092 milhões em juízo para quitar o débito. Alguns dias depois, a ação foi encerrada.

Entre os analistas, a avaliação é de que, após o boom de pedidos gerados pelo efeitos da pandemia, a companhia continuou gastando alto e não se preparou para o cenário azedo de agora.

O momento negativo coincide com um período de juros altos e menos crédito na praça desde o escândalo da Americanas, que foi seguido por outras crises no varejo.

A TOK&STOK

Fundada em 1978 com foco nas classes A e B, a rede tem lojas em 22 estados brasileiros. Além da família Debrule, fundadora da marca, a companhia tem o fundo SPX como acionista relevante.

Em 2020, ano de chuva de ofertas na Bolsa, a empresa chegou a protocolar um pedido de IPO, mas não foi adiante com o plano.

**INFLUENCERS NA MIRA DA CVM**

A CVM, xerife do mercado de capitais brasileiro, quer que as companhias e os influenciadores financeiros deixem claro para seus seguidores quando suas publicações forem patrocinadas por empresas.

A proposta é parte de um estudo sobre a regulamentação da atuação de influenciadores que ainda deve passar por audiência pública antes de começar a valer.

ENTENDA

O objetivo é dar maior transparência sobre os conteúdos publicados em redes sociais.

A proposta da CVM é que as companhias ou fundos listados para investimentos informem quando estão financiando algum influenciador, que também teria o papel de falar que determinada publicação é patrocinada.

POR QUE IMPORTA

O número de influenciadores de finanças no Brasil explodiu a partir de 2020, quando os juros foram a 2% ao ano e investidores antes acostumados com os bons retornos garantidos na renda fixa tiveram que procurar por oportunidades na renda variável.

Em um estudo do ano passado da Anbima, entidade autorreguladora do mercado de capitais, 73% dos entrevistados afirmaram que aprenderam a investir seguindo canais do YouTube ou contas de influenciadores.

Com o boom de novos investidores pessoas físicas na Bolsa e de influenciadores, passou a ser necessária alguma regulação sobre a atividade para garantir transparência a esse universo.

A CVM também diz que vem trabalhando no mapeamento dos influenciadores e em movimentações atípicas em negociações feitas no mercado por alguns perfis.

**DÓLAR VOLTA AOS R$ 5**

O mercado financeiro brasileiro começou azedo nesta quarta com as notícias do exterior, e o mau humor entre os agentes só se ampliou durante o dia, fazendo o dólar ultrapassar a barreira dos R$ 5.

EM NÚMEROS

A moeda americana avançou 2,17% ante o real, para R$ 5,08, enquanto a Bolsa caiu 2,12%, a 103.912 pontos. Nos juros futuros, a taxa para o contrato de 2025 passou de 11,98% para 12,11%, e para 2027 saiu de 11,82% para 12,07%.

O QUE EXPLICA

Campos Neto: o presidente do Banco Central disse, em evento em Londres, que o núcleo da inflação ainda resiliente reforça o diagnóstico de que a batalha contra a alta dos preços não está ganha.

- A declaração passou o recado aos analistas de que a Selic pode demorar para cair além do previsto e pressionou os juros futuros, o que acabou batendo nos ativos da Bolsa.

Arcabouço: apresentado ontem ao Congresso, o texto trouxe como novidade a lista de 13 gastos que não serão considerados para o limite de despesas da nova regra.

- A proposta não surpreendeu tanto os investidores, que questionam a capacidade de arrecadação do governo para conseguir zerar o déficit até o ano que vem, ainda mais após o recuo na medida que acabava com a isenção em compras internacionais.

Fortalecimento do dólar: dados da inflação britânica acabaram valorizando a divisa dos EUA contra moedas emergentes, mas o real fechou o dia como uma das piores moedas contra o dólar, refletindo a aversão ao risco por aqui.

Outro destaque negativo do dia foi a Vale, segundo maior empresa da Bolsa, que registrou uma produção no primeiro trimestre aquém das expectativas. Suas ações recuaram 2,92%.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Governo estuda ajustes em arcabouço durante tramitação no Congresso. Executivo planeja debater com parlamentares possibilidade de alterações técnicas no texto que serve como referência para as contas públicas.

MERCADO

Programa de passagens aéreas por até R$ 200 deve começar em agosto, diz ministro. Márcio França afirma que 'Voa Brasil' pode ter um limite de bilhetes por passageiro ao ano e aéreas brasileiras já estão de acordo.

MERCADO

Banco Inter pede que funcionários evitem lingerie à mostra, maquiagem em excesso e chulé. Guia de estilo condena capa de celular suja e caneta com tampa mastigada; banco disse que material foi revisado.

INTERNET

7 em cada 10 brasileiros compram em sites como Shein e Shopee, diz pesquisa. Escolha por plataformas internacionais, especialmente as asiáticas, vem crescendo desde a pandemia.

MERCADO

Margem de lucro da Tesla cai após política de descontos agressiva. Resultados da montadora ficam abaixo do esperado pelo mercado no trimestre e ações caem.