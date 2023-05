Justiça decide pagamento para ex-funcionários da falida Encol

A associação, entretanto, não encontrou motivos objetivos que justificassem o pagamento somente para esse grupo e entrou com recurso, pedindo a extensão do pagamento para todos os trabalhadores.

Segundo a associação que representa esse grupo, existem R$ 220 milhões no caixa da massa falida. A liberação desses recursos depende da decisão do tribunal.

