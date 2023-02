JBS reabre unidade de cordeiros na Austrália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A JBS reinaugura na segunda-feira (6) uma planta para processamento de cordeiros no estado de Victoria, na Austrália. A abertura, na cidade de Cobram, faz parte de um investimento de US$ 20 milhões para modernizar as instalações e expandir capacidade no país.

Segundo a JBS, suas operações na Austrália respondem por cerca de 4% da receita líquida global da companhia, com sinais positivos que indicam aumento de demanda e crescimento de margens.

A reinauguração visa elevar a capacidade de acesso não apenas ao mercado consumidor na Oceania, mas de tota a região no mercado asiático, diz a empresa.

A iniciativa também acontece meses após a concorrente Minerva anunciar, em outubro de 2022, a aquisição da processadora de ovinos Australian Lamb Company, em uma joint venture com aporte de US$ 260 milhões, sendo US$ 169 milhões pela Minerva e USS 91 milhões pela Salic, também em Victoria, onde a Australian Lamb tem duas unidades frigoríficas com cerca de 93% das vendas dedicadas a exportação.