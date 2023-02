McDonald's abre mais de 4 mil vagas no Brasil em 2023

Cerca de 60% do quadro de funcionários da operadora é composto por pessoas com menos de 24 anos, sendo que 70% tiveram seu primeiro emprego na empresa.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Arcos Dorados, operadora da rede McDonald's em 20 países da América Latina e Caribe, anunciou que pretende abrir 4 mil vagas de emprego formal no Brasil este ano. As vagas serão criadas a partir da inauguração de 50 novas unidades da franquia pelo país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.