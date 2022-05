Jabuti sobre Jovem Aprendiz desagrada parlamentares e ameaça secretário

As mudanças feitas pelo governo federal foram tão mal recebidas que os auditores fiscais do trabalho das 27 unidades da federação entregaram seus cargos em protesto.

Segundo relatos, ele teria articulado a inclusão de novas regras ao texto, ainda na gestão do então ministro Onyx Lorenzoni. Quando o atual ministro, José Carlos Oliveira, assumiu a pasta, as alterações já teriam sido encaminhadas para a Casa Civil.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Alterações propostas ao programa Jovem Aprendiz em uma medida provisória sobre a participação feminina no mercado de trabalho desagradaram parlamentares e podem custar o cargo do secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Bruno Dalcomo.

