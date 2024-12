Itaú reduz recomendação para a Bolsa de Valores brasileira

Apesar da recente disparada do dólar e do juros, McCarthy não considera o movimento irracional, como parte do mercado.

A única recomendação de compra do banco neste momento é de ativos de renda fixa com juro real, ou seja, acima da inflação. Como boas opções, McCarthy cita os ativos atrelados ao CDI e ao IPCA.

De acordo com Nicholas McCarthy, diretor da área de estratégias de investimentos do Itaú Unibanco, a mudança se deve à piora nos indicadores financeiros, especialmente à piora nas expectativas de inflação futura.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.