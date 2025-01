Itaú acusa ex-diretor financeiro de 'fraude rasteira' e pede R$ 3,35 milhões em ação na Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Itaú Unibanco protocolou nesta quinta-feira (30) uma ação contra seu ex-diretor financeiro Alexsandro Broedel, pedindo uma indenização de R$ 3,35 milhões. O banco acusa o executivo de desvio de poder e gestão abusiva, conflituosa e irregular por supostamente embolsar parte de pagamentos a serviços contratados para a instituição financeira.

De acordo com o Itaú, Broedel constantemente contratava a consultoria de Eliseu Martins, reconhecido como um dos maiores contadores do país, ex-diretor do Banco Central, da FEA-USP, da CVM (Comissão de Valore Mobiliários) e ex-presidente da Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis Atuariais e Financeiras).

No entanto, Broedel era sócio de Martins e, segundo o Itaú, ficava com 40% de todo o pagamento feito pelo banco pela prestação de serviços.

"O renome dos envolvidos, entretanto, contrasta com a natureza do ilícito praticado ao longo dos anos, uma vez que, após acurada investigação interna, descobriu-se que o ex-CFO (Alexsandro Broedel), Eliseu Martins, seus filhos e empresas engendraram um esquema que, embora sofisticado nas medidas para encobrimento do ilícito, tinha como objetivo realizar uma fraude rasteira", diz a defesa do banco, feita pelo escritório Bermudes Advogados, à Justiça.

De acordo com a ação, a prática só seria possível com a participação e conivência de Martins. "É de sabença geral (principalmente para alguém tão sofisticado quanto o Sr. Eliseu) que não se pode pagar ao administrador da sociedade anônima que o contrata -do mesmo modo que se sabe que é crime pagar um político para obter um contrato com o Estado", afirma os advogados do banco.

Apesar de acusar Martins, o banco não pede nesta ação a devolução de valores dos serviços prestados. No entanto, pede a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e reembolso das custas e despesas processuais.

"Também pairam graves dúvidas a respeito das circunstâncias da contratação e a efetiva prestação dos serviços, o que, entretanto, não será discutido nessa ação judicial, em que se busca apenas a devolução dos valores recebidos indevidamente pelo ex-CFO", diz o Itaú na ação.

Ainda segundo a peça, Broedel nunca teria revelado ao banco que é sócio de Martins e que esta consultoria estaria com diversos pedidos indenizatórios de alto valor na Justiça, o que teria motivado a suposta fraude.

O processo cita ações de execução de títulos extrajudiciais do Bradesco, no valor de R$ 610 mil, do Safra de R$ 272 mil, e da Prefeitura de São Paulo, de R$ 52 mil.

"Apesar de o Código de Ética e Conduta do Itaú Unibanco -e a própria razoabilidade- proibir que o ex-CFO atue em contratações com pessoas com quem tem relação de sociedade, Alexsandro Broedel fez justamente o contrário", afirma a defesa do Itaú.

Segundo cálculos do banco, foram R$ 13,2 milhões pagos para a consultoria, dos quais R$ 4,86 milhões teriam sido creditados em favor de Broedel.

Como uma parte desses pagamentos já prescreveu, o banco pede a devolução de R$ 3,35 milhões restantes, com acréscimos legais e moratórios.

Broedel chama as acusações de "infundadas e sem sentido" e diz que "sempre se conduziu de forma ética e transparente em todas as atividades ao longo dos seus 12 anos no banco". Em julho do ano passado, ele pediu demissão do banco brasileiro para trabalhar no Santander da Espanha. A contratação ainda precisa ser sacramentada.

Ainda de acordo com o executivo, Martins prestava serviços ao banco há décadas, antes de Broedel ser convidado para a diretoria da instituição.

"Causa profunda estranheza que o Itaú levante a suspeita sobre supostas condutas impróprias somente depois de Broedel ter apresentado a renúncia aos seus cargos no banco para assumir uma posição global em um dos seus principais concorrentes", diz a assessoria do acusado, que afirmou que tomará as medidas judiciais cabíveis neste caso.

Procurado pela reportagem na tarde desta quinta, Martins ainda não se pronunciou. Quando o caso foi revelado, em dezembro, o contador disse que sua conduta na vida profissional e acadêmica pode ser verificada.

"Somente com o Itaú tenho uma vida de prestação de serviços há quase cinco décadas, com testemunhos de gerações de gestores. Alexsandro Broedel Lopes foi aluno na pós-graduação da FEA/USP, transformando-se em professor, portanto colega meu, há muitos anos, e sempre tivemos ligações acadêmicas e profissionais. Juntos prestamos serviços a inúmeros clientes", disse em comunicado.

O Itaú disse que não irá se manifestar.