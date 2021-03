Inflação do aluguel acumula alta de 31,1% em um ano, diz FGV

A alta terá efeito sobre os contratos de locação com vencimento em abril. Se o proprietário decidir aplicar integralmente a variação do IGP-M, um alguel de R$ 2.000 passará a custar R$ 2.622 no mês de maio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado) subiu 2,94% no mês de março, informou a FGV (Fundação Getúlio Vargas) nesta terça (30). Em 12 meses, a inflação do aluguel -como o indicador é conhecido- acumula alta de 31,10%.

